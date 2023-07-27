Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kent sakinlerini kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri’nde sahne alan usta isimler, Efeler halkına keyifli bir akşam yaşattı.

Başkan Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehirde çok sayıda kültür-sanat etkinliğinin düzenlenmesini sağlıyor.

Sıcak yaz akşamlarında vatandaşları sanatın rüzgârı ile serinleten ekranların sevilen yüzleri Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral ile piyanist Alpay Ünyaylar, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda “80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar” isimli müzikli gösteride sahneye çıktı. Paylaştıkları hatıralar ile 1980’li ve 1990’lı yıllara ait hatıraları yeşerten ve dönemin sevilen şarkılarını seslendiren usta isimler, Efeler halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Yüzlerce vatandaşın takip ettiği etkinliği izleyenler arasına Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu ve Oyun Yazarları Çevirmenleri Derneği Genel Başkanı Yazar-Yönetmen Nazif Uslu da yer aldı.

Gece sonunda sahneye çıkan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay, sanatçılarla birlikte şarkı söyledi. Başkan Atay’ın eşiyle dans ettiği anlar ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteri, Başkan Atay’ın sanatçılara çiçek ve Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda tüketime hazır hale getirilen yöreye özgü lezzetleri takdim etmesiyle son buldu.