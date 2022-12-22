Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde üreticilere 5 bin 768 adet incir fidanı dağıtılırken, dağıtılan fidanlarla Aydın’ın incir üretim alanına yaklaşık 280 dekar daha ilave yapıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde üreticilere 5 bin 768 adet incir fidanı dağıtılırken, dağıtılan fidanlarla Aydın’ın incir üretim alanına yaklaşık 280 dekar daha ilave yapıldı.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da incir varlığını ve kalitesini arttırmak için gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje geliştirilerek üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlandı. Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü’nde düzenlenen tören ile 113 üreticiye incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilere toplamda 5 bin 768 adet incir fidanının dağıtımının gerçekleştirildi.

Törene Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve üreticiler katılırken, konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada , "İl Müdürlüğümüzün uygun görüşüyle Bakanlığımız tarafından onaylanan yüzde 75 hibeli proje çerçevesinde 113 üreticimiz incir fidanlarına kavuştu. İl müdürümüzün, İlçe müdürümüzün ve ziraat odası başkanımızın katıldığı etkinlikte toplam 5768 adet incir fidanı hak sahiplerine ulaştırıldı. Böylelikle incir üretim alanımıza yaklaşık 280 dekar daha ilave edilmiş oldu. Hayırlı olsun" denildi.