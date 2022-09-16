Aydın’ın Efeler ilçesi Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ’Erasmus+’ Programı çerçevesinde Ulusal Ajans tarafından hibe edilen projeleri ile staj yapacakları Yunanistan’a gitmeden önce İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u ziyaret etti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ’Erasmus+’ Programı çerçevesinde Ulusal Ajans tarafından hibe edilen projeleri ile staj yapacakları Yunanistan’a gitmeden önce İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u ziyaret etti.

Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörü olduğu 122 VET ERASMUS+ Mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği projesi ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanından 8 öğrenci, 3 öğretmen ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanından 4 öğrenci, 1 öğretmen ile Yunanistan-Trikala’da bulunan 5 farklı turizm işletmesinde kısa dönem 21 gün staj yapacak.

Ayrıca proje çerçevesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanından 1 kız öğrenci, 150 gün Almanya Hannover’de projenin restoran ortağında uzun dönem stajı ile devam edecek. Meslek dersi öğretmenleri de bilgi ve becerilerine yeni deneyimler eklemek adına İtalya’da çeşitli mesleki kurslara katılacaklar. Projenin uygulanmasıyla dil çeşitliliği, mesleki gelişim, ve aranılan uluslararası meslek elemanı olma gibi niteliklerin öğrencilere kazandırılması amaçlanıyor.

Ziyarette öğrenciler ilgilenerek proje hakkında kendilerinden bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öncelikle öğrencilere bu fırsatı sağlayan okul idaresi ve koordinatör öğretmene teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yaşayacakları bu deneyim, edinecekleri meslek adına oldukça önemli" dedi.