Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yardım seferberliği başlattı. Efeler halkının yoğun destek verdiği seferberlikte, minik kalplerin depremzedelere yazdığı mektuplar yürekleri ısıttı.

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yardım seferberliği başlattı. Efeler halkının yoğun destek verdiği seferberlikte, minik kalplerin depremzedelere yazdığı mektuplar yürekleri ısıttı.

Afet nedeniyle Efeler Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı’nda yardım çadırı kurdu. Efeler halkı, tek yürek halinde hareket ederek 8 tır acil yardım malzemesi topladı. Efelerli çocuklar tarafından yazılan ve yardım kutularının içine bırakılan mektuplar ise görenleri duygulandırdı.

Çocukların yazdıkları mektuplarda şu ifadeler yer aldı, “Merhaba ben Aydın’dan yazıyorum adım Defne. Orada olan depremden dolayı çok üzgünüz. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Ben sizin arkanızdayım, kendinizi yalnız hissetmeyin. Biz sizi çok seviyoruz. Beni unutmayın.”

Yardım kutusunda yer alan bir diğer mektupta ise, “Biz sizin arkanızdayız. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Biz sizi çok seviyoruz. Dertlerinize beraber çare bulacağız. Biz sizi çok seviyoruz. Biz sizin arkanızdayız” ifadelerine yer verildi.

Halil İbrahim Budak ve Sevgi Yarımca’nın yazdığı mektupta ise, “Umarım gönderdiğimiz eşyalar elinize ulaşmıştır. Dayımla ben elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Az da olsa inşallah mutlu olursunuz. Dualarımız sizinle. Mektupların yanında çocukların çizdiği sevgi dolu bir resim de yer aldı.

Efeler’de yaşayan küçük Beren ise, kendi oyuncak bebeklerini belediye çalışanlarına teslim ederek deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

Minik kalpler tarafından yazılan duygu dolu notlar ve gönderilen hediyeler, 7’den 70’e tek yürek halinde sergilenen dayanışmanın en sıcak örneklerinden oldu.