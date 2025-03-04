Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe sakinlerinin daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yapması için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki yol açma, bakım ve onarım çalışmaları ile çiftçilere akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor.

Temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getiren, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Kent Lokantası, Türkan Saylan Misafirhanesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi gibi yaşamın her alanına dokunan projeleriyle sergileyen Başkan Yetişkin, vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana Efeler’in üst yapı problemlerini çözüme kavuşturmak için kolları sıvayan Başkan Yetişkin, ihtiyaç duyulan tüm yerlerde kapsamlı bir yol açma, onarım ve bakım çalışmasına başladı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yürüttüğü faaliyetler ile şehri, güvenli ve konforlu bir yolculuk ile buluşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü personeli; Kalfaköy, Kemer, İlyasdere, Anbarcık, Dalama, Zafer, Kocagür, Umurlu, Serçeköy, Pınardere, Işıklı, Yılmazköy, Kozalaklı, Eğrikavak, Aşağı Kayacık, Yukarı Kayacık, Osman Yozgatlı, Mimar Sinan, Tepecik, Kadıköy, Zeybek, İmamköy, Horozköy, Zeytinköy, Fatih mahallelerinde başlattığı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ilçenin diğer mahallelerinde de ihtiyaçları yerinde tespit ederek, faaliyetlerine başladı.

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar, güvenli ve konforlu yolculuğa kavuşturdu. Kırsal mahallelerde yapılan yol bakım, onarım ve açma faaliyetleri ile üreticilere önemli avantajlar sağlıyor. Çiftçiler, en büyük maliyetlerinden biri olan akaryakıt fiyatlarından tasarruf ediyor ve ürünlerini zarar görmeden tüketiciyle buluşturabiliyor.

Yaşamlarının kolaylaştığını ifade eden mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.