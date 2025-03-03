Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları ağaç budama ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çalışmalar, kent estetiğini iyileştirmenin yanı sıra, vatandaşların cadde, sokak ve kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlıyor. Efeler’in yeşil ekipleri, son olarak Aydın Devlet Hastanesi’nde dalları uzayan ağaçları budadı.

Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği hastanede, yapılan çalışmalar sayesinde ortam daha estetik ve daha güvenli şekle getirildi.

Şehrin daha yaşanabilir ve daha güvenli hale gelmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.