Budama mevsimine girilmesiyle birlikte Efeler Belediyesi tarafından ilçede başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sokak, park ve yeşil alanlardaki ağaç budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında; kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları özenle gerçekleştiriliyor. Ekiplerin son adresi Fatih Mahallesi oldu. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, budama mevsiminin sonlandığı Mart ayının ortalarına kadar ilçenin tüm mahallelerinde çalışmanın devam edeceği bildirildi.

Çalışmalardaki öncelikli amacın, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğuna dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Vatandaşlarımız, belediyemizin sorumluluk alanındaki, tehlike oluşturması sebebiyle acil budanması gereken ağaçları, 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattımıza bildirebilir. Ekiplerimiz acil olarak vatandaşlarımızın belirttikleri adrese gidiyor ve can güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Halk sağlığını, yaptığımız her işin üzerinde tutuyoruz" dedi.