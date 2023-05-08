Efeler Belediyesi ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde bahar temizliğine devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kent sakinlerinin yeşil alanlar ile park ve bahçelerde daha fazla buluşması bekleniyor. Vatandaşların daha temiz ve konforlu vakit geçirmesini hedefleyen ekiplerin yeni çalışma adresi Mimar Sinan Mahallesi oldu. Buradaki parkları temizleyen ekipler, mahallenin sokaklarında uzayan çimleri biçti ve yabani otları temizledi. Efeler halkı tarafından memnuniyetle karşılanan faaliyetlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.