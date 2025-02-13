Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Zafer Mahallesi’ndeki eski minibüs garajı alanının otopark olarak hizmete açılmasının ardından bölgeyi ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yetişkin, yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, otoparkın mahalle sakinleri için güvenli ve kullanışlı bir alan haline getirildiğini vurguladı. Başkan Yetişkin, alandaki çalışmaları yakından inceleyerek, "Burası uzun zamandır ciddi şikayetlere neden oluyordu. Toz ve düzensizlikten kurtarıp, güvenlik kameraları, aydınlatmalar ve tuvaletlerle daha kullanışlı hale getirdik. Özellikle Salı günleri burada kurulan halk pazarı için hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın rahatça faydalanabileceği bir alan oluşturduk" dedi.

Mahalle sakinleri ise yeni otoparkın bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, Başkan Yetişkin’e teşekkür etti. "Bizi yıllardır çektiğimiz tozdan kurtardınız" diyen vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.