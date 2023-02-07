Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından yardım seferberliği başlatmıştı. Efeler halkının tek yürek olduğu yardım kampanyası ikinci gününde de vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor.

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından yardım seferberliği başlatmıştı. Efeler halkının tek yürek olduğu yardım kampanyası ikinci gününde de vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açtı. Efeler Belediyesi, afetzedeler için dün Uğur Mumcu Parkı’nda yardım çadırı kurdu. Efeler halkının el ele verdiği yardım kampanyası ikinci günde de vatandaşların yoğun katılımı devam ediyor. Toplanan acil yardım malzemeleri, Efeler Belediyesi’nin çeşitli hizmet noktalarında kullanım alanlarına göre tek tek sınıflandırılarak paketleniyor. Özenle hazırlanan malzemeler, Efeler Belediyesi’nin yardım tırları ile afet bölgelerine ulaştırılıyor.

Belediye ekipleri, depremzedelere destek vermek isteyen fakat yardım noktalarına ulaşamayan vatandaşların evlerine kadar gidiyor. Kapı kapı dolaşan ekipler, hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aracılık ediyor.

Afet mağdurlarına yardımlarını ulaştırmak isteyen vatandaşların, 444 80 09 numaralı telefonu arayarak Efeler Belediyesi ekipleriyle iletişim kurabilecekleri bildirildi.

Başkan Atay; “Teşekkürler Efeler”

Yardım seferberliğine gösterdikleri yoğun katılım nedeniyle Efeler halkına teşekkür eden Başkan Atay, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Afetin ilk anından itibaren bunun en güzel örneklerini sergileyen sizlere çok teşekkür ederim. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.