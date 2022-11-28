Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) tarafından "Entrikalı Dolap Komedyası’ adlı oyun, 5 Aralık Pazartesi günü Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda seyirci ile buluşacak.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) tarafından "Entrikalı Dolap Komedyası’ adlı oyun, 5 Aralık Pazartesi günü Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda seyirci ile buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleriyle kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon iki defa sahnelenen ve izleyiciler tarafından çok beğenilen ’Entrikalı Dolap Komedyası’ adlı oyun, 5 Aralık Pazartesi günü Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda saat 20.00’de seyircileriyle buluşacak. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın yönettiği iki perdelik komedi oyununda, şehir tiyatrosu eğitmenleri ve atölye öğrencileri birlikte rol alıyor.

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada oyunu izlemek isteyenlerin, ücretsiz biletlerini Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden temin edebilecekleri belirtildi.