Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, Efeler’i kültür ve sanatla anılan şehir yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) ekibi, ’Nasreddin Hoca ve Çocuklar’ adlı oyunuyla yarıyıl tatilindeki öğrencileri eğlendirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, Efeler’i kültür ve sanatla anılan şehir yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) ekibi, ’Nasreddin Hoca ve Çocuklar’ adlı oyunuyla yarıyıl tatilindeki öğrencileri eğlendirdi.

Efeler Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan öğrencilerin kaliteli zaman geçirmesi için kültür-sanat etkinlikleri hazırladı. Bu çerçevede öğrencilerle buluşan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) ekibi, ’Nasreddin Hoca ve Çocuklar’ adlı müzikli çocuk oyunuyla, minikleri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. E.B.Ş.T. Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği ’Nasreddin Hoca ve Çocuklar’ adlı oyun, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda 2 seans halinde sergilendi. Öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle izlenen oyun, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Çocukların sanata olan ilgisini artırmak isteyen sanatçılar, gösterileri son bulduktan sonra minik seyircileri ile sahnede buluşarak öğrencilerin mutluluklarına mutluluk kattı. Oyunlar sayesinde en az çocukları kadar eğlenen aileler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkürlerini sundu.