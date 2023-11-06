Tiyatroya gönül veren adaylar, Efeler Belediyesi’nin sanat yuvası Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyeleri için ter döktü.

Yeni yetenekler arayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları için tiyatro atölyeleri seçmeleri düzenledi. Günler öncesinden Efeler Belediyesi’ne başvurularını yapan adaylar, atölyelere katılabilmek için hafta sonu düzenlenen seçmelerde yeteneklerini sergiledi. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yetişkin ve genç tiyatro atölyeleri seçmelerine tiyatro sevdalıları yoğun katılım gösterdi. EBŞT Tiyatro Atölyeleri’ne katılabilmek için alanında uzman jüri karşısına çıkan gençler ter dökerken, atölye eğitimleri çerçevesinde kursiyerlere, temel oyunculuk, sahne bilgisi, dramaturji, drama, oyun yazarlığı gibi konularda eğitimler verilecek. Kursiyerler yıl boyunca EBŞT’nin düzenlediği etkinliklerde görev alacak.

Seçmeler ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan paylaşımda “Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yetişkin ve genç tiyatro atölyeleri seçmeleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.