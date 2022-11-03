Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hizmete açtığı Türkiye’nin ilk ve tek açık hava olimpik tırmanma duvarı, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hizmete açtığı Türkiye’nin ilk ve tek açık hava olimpik tırmanma duvarı, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği spor tırmanış eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 2 Kasım’da başlayan ve 6 Kasım’a kadar sürecek eğitimlerde 22 kursiyer, 2 eğitmen ve 1 federasyon gözlemcisi yer alıyor. Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki tırmanma duvarında eğitimlerini sürdüren kursiyerlere temel malzeme eğitimi, temel tırmanış teknikleri ve temel emniyet alma gibi konularda bilgiler veriliyor. Muğla, Denizli, İzmir gibi komşu illerden gelen öğrencilerin yanı sıra Aydınlı öğrenciler de kursta eğitim görüyor.

Açık havada tırmanış sporu gerçekleştirmenin çok güzel olduğunu vurgulayan öğrenciler, “Olimpik bir tesisi böyle güzel bir ortam ve açık havayla buluşturmak harika bir fikir olmuş. Burada eğitimlerimizi alırken Pınarbaşı’nın yeşilliği ile doyumsuz bir güzellik oluşuyor. Bu harika tesisi hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve yapımında emeği geçen tüm personele çok teşekkür ederiz. Umarız spor tırmanış tesisleri ülkemizde daha da yaygınlaşır. Böyle projelerin diğer illerimizde de olmasını çok isteriz” şeklinde konuştular.