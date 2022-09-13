Aydın’ın Efeler ilçesinin tek kapama hünnap bahçesinde hasat heyecanı yaşanırken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat heyecanına ortak oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinin tek kapama hünnap bahçesinde hasat heyecanı yaşanırken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat heyecanına ortak oldu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü “Efeler üretiyor” sloganı ile üreticilerin yanında olarak saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler’in tek kapama hünnap bahçesini ziyaret etti. Üretici Mehmet Artiran’a ait 9 dekarlık alanda toplam 450 hünnap ağacının bulunduğu bahçedeki hasata katılan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ise “bereketli olmasını” diledi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Hasat, üreticinin bayramıdır. İlçemizdeki tek kapama hünnap bahçesinde, üreticimiz Mehmet Artiran’ın bayramına Böcek Muhtarımızla beraber eşlik ettik. Bereketli olsun, Allah bol kazançlar nasip etsin” ifadeleri yer aldı.