Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları çerçevesinde yetiştirilen enginarlar belediyenin hizmete açtığı Efe Bakkallarda vatandaşların tüketimine sunuldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları çerçevesinde yetiştirilen enginarlar belediyenin hizmete açtığı Efe Bakkallarda vatandaşların tüketimine sunuldu.

Tepecik Mahallesi’nde Efeler Belediyesi’ne ait tarım arazisini üretime açan Başkan Atay, burada yetiştirilen enginarların hem katma değer kazandırılması hem de tanıtılması için projelerine devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Atay, öte yandan vatandaşların doğal gıdaya ulaşabilmesi için yerli tarım ürünlerini direkt tarladan halkın tüketimine sunuyor. Geçtiğimiz sezon Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenerek kavanozlanan enginarlar bu yıl taze olarak da satışa sunuldu. Efeler’in şifa deposu sakız cinsi enginarları, Girne Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Menderes Park’ta bulunan Efe Bakkal raflarında yerini aldı.