Efeler’in sanat yüzü Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ilçede ve ülkenin farklı bölgelerinde sahneledikleri oyunlar ve hayata geçirdikleri önemli projelerle 10. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri organizasyonunda ’Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü.

Tiyatro alanında oldukça seçkin ve prestijli bir geçmişe sahip olan bu organizasyonda ödül kazanan Efeler’in sanat emekçileri, ilçedeki tiyatroseverlerin göğsünü kabarttı. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, tiyatro aracılığıyla hem yerel hem de ulusal çapta gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, sanatseverler ve jüri tarafından beğeni topladı. Uluslararası 10. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen tiyatro hareketlerini değerlendirerek, 2024-2025 döneminde tiyatro sanatına değer katan ve halkın sanat ile tiyatroya olan ilgisini artıran EBŞT’nin çalışmalarını ödüllendirdi. Türkiye’den ve yurt dışından önemli tiyatro sanatçıları, siyasetçiler ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan tören, 3 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da bulunan Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.