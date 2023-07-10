Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yürüttüğü titiz çalışmalar ile vatandaşların takdirini toplayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; kentteki park ve bahçelerde geniş çerçeveli bir çalışma başlattı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların yeşil alanlarda daha sık vakit geçirecek olmasını dikkate alan Efeler’in yeşil ekipleri; Adnan Menderes, Kurtuluş, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerindeki parklarda uzayan çimleri biçti ve yabani otları temizledi. İlçe sakinlerinin konforu için faaliyetlerin aralıksız süreceği kaydedildi.