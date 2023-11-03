Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi, Aydın Lions Kulübü Derneği ve Efeler Lions Kulübü iş birliğiyle düzenlenen “Özel Sporcular Spor Şenliği ve Atletizm Yarışmaları”na katıldı. Oldukça sıcak ve samimi anlara sahne olan etkinlikte özel bireyler Başkan Atay’a yoğun ilgi gösterdi.

Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen anlamlı şenlikte söz alan, kurum yetkilileri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a etkinliğe sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Atay: “Bu çocuklar bize emanet”

Özel bireylerin daha konforlu bir yaşam sürmeleri için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Down sendromlu çocuklarımız için kafe açtık, otizmli bireyler için de bölgenin en kapsamlı hizmet kapasitesine sahip olan Otizm Yaşam Merkezi’ni hizmete sunduk. Bu çocuklar bizlere emanet. Onların toplumla uyum halinde yaşayabilmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” dedi. ,

Başkan Atay sözlerinin devamında etkinliğin işbirlikçilerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yarışların düzenleneceği alana geçen özel sporcular, kaybedenin olmadığı aktivitede mutluluk için koştu. Sporcular ile tek tek ilgilenen Başkan Atay, tüm yarışmacılara madalya takıp başarı belgeleri verdikten sonra kitap hediye etti.

Yarışmadan sonra müzik eşliğinde oyunlar oynayan sporcular ve ailelerine Başkan Atay da eşlik etti.