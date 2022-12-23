Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerinden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerinden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Atay’ın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı Türkiye’deki ilk ve tek açık hava olimpik tırmanma duvarı Efeler halkının ilgi odağı oldu. Pınarbaşı Mesire Alanı’nın muhteşem doğasında konumlandırılan tırmanma duvarı, tırmanış sporuna ilgili misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Efeler Belediyesi tırmanma duvarının son misafirleri ise Ekrem Çifçi İlkokulu İzci Grubu öğrencileri oldu. Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde tırmanış gerçekleştirip, tırmanış sporu hakkında eğitim aldı.