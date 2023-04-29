Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Alikoç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Alikoç (63), gece saatlerinde bir anda fenalaştı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alikoç’un kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan, Efeler’in sevilen müdürü Münir Alikoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalbine yenik düşen Alikoç’un ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, Alikoç’un cenazesinin 30 Nisan Pazar günü Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.