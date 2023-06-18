Efeler Belediyesi’nin gündüz bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Atay, anne-babalara yeni yapılacak gündüz bakımevlerinin müjdesini verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitim projeleri çerçevesinde ilçeye kazandırdığı 4 gündüz bakımevinde eğitim gören çocuklar, öğrenim hayatlarının ilk mezuniyet heyecanını yaşadı. Dr. Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türkçe ve yabancı şarkılar eşliğinde gönüllerince dans edip eğlenen miniklerin sevinçlerine, salondaki velileri de katıldı. Mezuniyet kıyafeti giyen çocuklara temsili diplomalarını Başkan Atay takdim etti. Diplomalarını aldıktan sonra keplerini fırlatan minikler, finalde Onuncu Yıl Marşı’nı salondakilerle birlikte coşkuyla okudu.

Mezuniyet kutlamasında konuşan Başkan Atay, gündüz bakımevlerinin sayısının artırılacağını söyledi. 5’inci gündüz bakımevinin 1-2 ay içinde açılacağını belirten Efeler Belediye Başkanı Atay, buna ilave olarak 2024 yılına kadar iki yeni gündüz bakımevinin daha temelinin atılacağını aktardı. Başkan Atay, bu gündüz bakımevlerinden birinin ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacağını ve 800 çocuğa hizmet verecek kapasitede dev bir yuva olacağını söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuşmasının devamında, “Öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Bugün bu kalabalık onların nasıl cansiperane çalıştıklarını gözler önüne seriyor. Okul öncesi eğitime çok önem veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız davranış biçimlerini gündüz bakımevlerimizde aldıkları iyi eğitimle şekillendirecekler. Eğer ders çalışmayı, kitap okumayı, bilgiye ulaşmayı nasıl başarabileceklerini öğretebildiysek gözümüz arkada olmasın. Çocuklarımız inanıyorum ki gelecekte bu ülkeyi bizden daha iyi yöneteceklerdir. Yöneticiler olarak bizlerin, veliler olarak sizlerin, eğitimci olarak öğretmenlerimizin görevi; onlara bilgiye sahip olacakları ortamı sağlamak. Bize inanıp çocuklarınızı emanet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.