Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrenciler, Anneler Günü’nde depremden etkilenen annelere destek olmak için sevgi dolu bir kampanya başlattı.

Efeler Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlarla dayanışmayı sürdürüyor. Kent sakinleri ile bir olan belediye, afet bölgesine onlarca tır acil yardım malzemesi, araç ve personel desteği sağlamıştı. Efeler’den deprem bölgesine dayanışma eli bu kez belediyenin Gündüz Bakımevleri’nden uzandı. Bu yıl 14 Mayıs’ta kutlanacak olan Anneler Günü’nde afetten etkilenen annelerin yüzünü güldürmek isteyen minik yürekler, eğitim yuvalarında hediyeler toplamaya başladı. 5 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek olan kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, armağanlarını Ata Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait Gündüz Bakımevlerine bırakabilecek. Hediyeler daha sonra türlerine göre ayrıştırılıp özenle paketlenerek bölgedeki annelere gönderilecek.