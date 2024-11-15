Efeler Belediyesi’nin "Minik Ressamlar Atölyesi" kapsamında eğitim alan Kızılcaköylü çocuklar ve velileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir Kültürpark Sanat Galerisi’nde düzenlediği dünyaca ünlü ressam Picasso’nun sergisine katıldı.

Minik ressamlar etkinlikte, Picasso’nun eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Sanatçının öncüsü olduğu sanat akımı hakkında bilgi edinen çocuklar, sanata olan ilgilerini geliştirmek ve farklı bakış açıları kazanmak için sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi. Yaz dönemi boyunca Efeler Belediyesi tarafından Kızılcaköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Sanat Atölyeleri" çerçevesinde, minik sanatçılar, dünyaca ünlü ressamları tanıyarak onların sanat akımlarını öğrendiler. “Minik Ressamlar Atölyesi” bünyesinde Picasso’nun sanat akımlarını keşfeden çocuklar, sanatçının stiline uygun kendi resimlerini yaparak da becerilerini ortaya koydular. Efeler Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği etkinlikte çocuklar, hem sanat dünyasının büyük isimlerini tanıdı hem de kendi yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.