Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrenciler, Anneler Günü’nde depremden etkilenen annelerin yüzünü güldürmek için başlattıkları kampanyada el ele vererek çok sayıda hediye hazırladı.

Efeler Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlarla dayanışmayı sürdürüyor. Kent sakinleri ile bir olan belediye, afet bölgesine onlarca tır acil yardım malzemesi, araç ve personel desteği sağlamıştı. Deprem bölgesine dayanışma elini bu kez belediyenin Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören çocuklar uzattı. Bu yıl 14 Mayıs’ta kutlanacak olan Anneler Günü’nde afetzede anneleri mutlu etmek isteyen küçük yürekler, sevgi dolu bir kampanya başlattı. Bu çerçevede eğitim yuvalarında birbirinden güzel hediyeler toplayan çocuklar, armağanlarını çizdikleri resimler ve çiçekler ile süsledi. Türlerine göre ayrıştırılan ve özenle paketlenen hediyeler, Anneler Günü’nde afetzede annelere ulaştırılacak.

Küçük kalplerin, hediye paketlerinin içine bıraktığı ve üstlerine yapıştırdığı notlarda yer alan ifadeler ise okuyanları duygulandırdı. Belediyenin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören Necmi ismindeki öğrenci kaleme aldığı mektupta şunları söyledi, “Bunu senin için hazırladım güzel annecim, yaşadığın bu zorlu süreçte bir nebze bile olsa yüzünü güldürmek istedim. Siz anneler bir gün değil, hayatınız boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldunuz. Anneler Günü’nüz kutlu olsun.” Bir başka öğrenci Zeynep Iraz ise yazdığı notta “Sizi tanımıyorum ama bütün anneler çok kıymetli olduğu için sizi çok seviyor ve öpüyorum” dedi.