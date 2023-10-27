Türk Milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi olarak değerlendirilen Kurtuluş Savaşı’nda Ege’deki Efelerin mücadelesi beyaz perdeye yansıtıldı. Yaklaşık bir asır öncesinin canlandırıldığı film siyah beyaz olarak başlayıp renkli olarak tamamlandı.

Aydın’da çeşitli sosyal faaliyetler sürdüren Folklorik Adımlar Topluluğu’nun Eğitmeni Melih Karabayır, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yaşamış olmanın gururunu yaşadıklarını bu bağlamda Kurtuluş Savaşı’nda Ege Efeleri’nin verdiği mücadeleyi beyaz perdeye yansıttıklarını kaydederek “İşgal yıllarında Ege Efeleri Milli Mücadeleye katılma kararı alarak bir araya toplanmaya başlarlar. 5 baş efe kızanlarıyla bir araya geldikten sonra yaptıkları planla işgal edilen bir köye baskın yaparak köyü kurtarırlar. İşgali vurgulamak için Siyah Beyaz başlayan film köyün kurtarılmasıyla renkli olarak final yapmaktadır. Dünya durdukça yaşayacağına inandığımız ve yaşatmaya azmettiğimiz Cumhuriyetimizin daha nice yüzüncü yılları yaşayacağına olan inancımız tamdır. Türk Milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinde Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, efelerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Bademli mahallesi ile Karpuzlu ilçesinde çekimleri yapılan, Ege Zeybeklerinin Milli Mücadeledeki önemini vurgulayan kısa filmde Efeler’in verdiği inançla verdikleri mücadeleler sahneleniyor.