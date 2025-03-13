Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki kabristanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki uzayan çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor, alanlar ilaçlanıyor ve yıpranan yerler onarılıyor. Ekipler, mezarlıkların çevresindeki temizlik ve düzenleme işlerini de gerçekleştiriyor. Bu sayede, mezarlıklar hem daha temiz ve düzenli hale geliyor.

Özellikle Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala yapılan çalışmalar, bayramda mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için önemli bir kolaylık oluşturuyor. Çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile ekip arkadaşlarına teşekkür etti.