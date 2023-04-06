Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği, bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Efeler Gastronomi Festivali’nde düzenlenecek yemek yarışmaları için başvuru takvimi belli oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü lezzetleri yurt genelinde tanıtmayı hedeflediği Efeler Gastronomi Festivali’nin 2’ncisi 28-29-30 Nisan’da Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan ve lezzet mücadelesine sahne olması beklenen yemek yarışması için başvurular başladı. En lezzetli tabağı sunmak için festivalde boy göstermek isteyen maharetli eller, 25 Nisan Salı gününe kadar Atatürk Kent Meydanı karşısında bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda başvurularını yapabilecek.

İlki geçen yıl düzenlenen ve şenlik havasında geçen festival, hem yöresel lezzetlerin tanıtılmasına katkıda bulunmuş hem de çeşitli etkinliklerle katılımcılara renkli anlar yaşatmıştı.