Efeler Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korolarında yeni dönem başlarken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin koroya katılmak isteyen herkesi başvuru yapmaya davet etti.

Efeler Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat faaliyetleri ile buluşturmaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen projelerle, Efeler’de sanat ve müziğin sesi yükseliyor. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları, yeni dönem çalışmalarına başlıyor. 6 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan koroların şefliğini usta isim Nedim Tarımcıoğlu yapacak. Koroya katılmak isteyenler, belirtilen tarih ve saatte ön değerlendirme için Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne başvuru yapabilecekler. Kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Anıl Yetişkin, Efeler’in zengin sanat birikimini daha da ileri taşımak için projelerine devam edeceklerini ifade ederek, sesini sanatla buluşturmak isteyen herkesi korolara davet etti.