Efeler Belediyesi, Başkan Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafelerin isim ve logo patentini aldı.

Göreve başladığı 2019 yılından itibaren kenti; bilginin zenginliği, paylaşmanın yakınlığı, dayanışmanın gücü, fırsat eşitliğinin adaleti ile donatan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın şehre ve topluma en büyük hizmetlerinden biri Kitap Kafeler oldu. İlki 2021 yılının Ocak ayında açılan Kitap Kafelerin, sayıları 11’e ulaştı. “Marka Kent Efeler” için marka projeler üretmeye devam eden Efeler Belediyesi, Kitap Kafelerin de markalaşması yolunda önemli bir adım attı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan tescil başvurusu olumlu sonuçlandı ve Kitap Kafelerin marka adı ve logosu “T.C. Efeler Belediyesi Kitap Kafe” olarak tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar imzalı belgeye göre 12 Temmuz 2023 tarihinde tescillenen marka adı 10 yıl süreyle Efeler Belediyesi’nin kullanımında olacak.

Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesi, internet bağlantılı bilgisayarları, nezih ortamı ve çeşitli ikramlar ile kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın Efeler’deki adresi olan Kitap Kafeler gençlerden yoğun ilgi görüyor. Efeler’in bilgi yuvaları; kitap okumak, araştırma yapmak, hatta zihnini ve bedenini kitapların ayrıcalıklı dünyasında tazelemek isteyen her yaştan vatandaşı konforlu ve güvenli ortamlarında ağırlamaya devam ediyor. Her mahallede bir Kitap Kafe açma sözü veren Başkan Atay, “Siz talep ederseniz gerekirse her sokağa bir Kitap Kafe açarım” cümlesi ile gençleri müjdeledi.

Türkiye’de bir belediye tarafından açılan ilk Kitap Kafe projesi olma özelliği taşıyan ve kentin en anlamlı mekânlarından olan Kitap Kafeler’in kuruluş amacı hakkında konuşan Başkan Atay şunları söyledi, “Öğrencilik yıllarımda sıklıkla kitaba ve bilgiye ulaşmakta güçlük yaşıyordum. Sadece ben değil maddi geliri iyi olmayan birçok arkadaşım da bu sorunla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bu konuda yaşadığım hiçbir sorunu gençlere yaşatmamak için kendime söz vermiştim. Sözümü tutmak için çok çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Benim gençlere ve bilgi meraklılarına en büyük hizmetim Kitap Kafelerdir. Efeler’i ve ülkemizi gençler yönetecek. Gençlerin, ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri ve daha ileriye taşımasının tek yolu, bilgili olmaları, paylaşmanın değerini, dayanışmanın gücünü bilmeleri, birbirlerine saygı duymaları. ‘Marka Kent Efeler’imiz için markalaştırdığımız Kitap Kafeler, tüm bu değerlerin bir arada sunulduğu ve kazanıldığı güzide mekânlar. Efeler’imizin her yeri kitap kokusuyla güzelleşene kadar çalışmaya devam edeceğiz.”