Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kitapseverlere ve edebiyat tutkunlarına hediye ettiği 1.Efeler Kitap Günleri sona erdi. Festival havasında geçen fuarın son gün konuğu Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu oldu.

Ülke genelinden 90 yayınevi ve farklı alanlardan 100 yazarın katılımıyla 10 gün süren edebiyat şöleninin son gününde birbirinden değerli yazarlar okurlarına imza dağıttı ve kent sakinleriyle söyleşilerde buluştu. Pınarbaşı Mesire Alanı’nın eşsiz doğasında kitapların ayrıcalıklı dünyasına yapılan yolculuğun finali saat 10.00’da kitap stantlarının ziyarete açılmasıyla başladı. 13.00-16.00 saatleri arasında yazarlar; Ali Tezcan Gök, Eyüp Curun, Neslişah Çetinkaya, Tuğrul Keskin, Saygı Öztürk, Nilgün Ilgaz, Fatih Gezer, Ahmet Mahmut Keleşoğlu, Bekir Bayraktar ve Mustafa Ünver okurlarına imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası da gün boyu seslendirdiği şarkılarla, fuar ziyaretçilerine müzik ziyafeti yaşattı.

Fuarın son etkinliğinde gazeteci yazar Barış Terkoğlu, “Türkiye Nasıl Yeniden Ayağa Kalkar?” isimli söyleşiyi gerçekleştirdi. Konuşmasına Gazeteci Barış Pehlivan’ın selamını ileterek başlayan Terkoğlu, “İnsanlar genel bir karamsarlık ve umutsuzluk halinde. Bunu hem tehlikeli buluyorum hem yanlış buluyorum hem de biraz üzülüyorum. Eğer başkalarının iradesini kabul ederseniz, bu ülkeden umudunuzu keserseniz işte o zaman kaybetmişsinizdir. Bu benim şahsi görüşüm değil. Mustafa Kemal benim için bir rozet, heykel, fotoğraf değil. Düşünün ki ülkenin şartları bugünkünden daha kötüyken, vatan işgal altındayken, işgale karşı çıkmak idamlık suçken Atatürk üzerinde asker üniformasıyla Samsun’a çıkıyor. ‘Bu işe karışmayacaksın’ denildiğinde üniformayı çıkarıyor ve hakkında idam fermanı veriliyor. Annesi Zübeyde Hanım ‘oğlum ne oluyor?’ diyor. Atatürk ona cevaben yazdığı mektupta ‘Anne merak etme pekiyi bilirsiniz ki ben yaptığımı bilirim, sonunu görmeseydim hiç başlamazdım’ diyor. Bu gerçekçiliktir. Başında da dediğim gibi başkasının iradesini kabul ederseniz, umutsuzluğa sürüklenmek sürüklenmek zaten kaçınılmaz. Ama insan umudu kendisi üreten bir varlıktır” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 1. Efeler Kitap Günleri’nin kapanış konuğu Barış Terkoğlu’na çiçek takdim için sahneye çıktı. Başkan Atay, “Söylediklerinize katılıyorum, umutsuz olmayacağız” diyerek usta gazeteciye teşekkür etti.

Efeler’e 10 gün boyunca edebiyatın masalsı yolcuğunu yaşatan Başkan Mehmet Fatih Atay’a söyleşiye katılan izleyiciler teşekkür etti. Vatandaşlar fuarın sonraki yıllarda da düzenlenerek bir gelenek haline getirilmesini talep etti.