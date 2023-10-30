Efeler Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ’Cumhuriyetin 100. Yılında Efeler’in Aydınlık Yüzü’ adıyla karma fotoğraf ve resim sergisi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Efeler Belediyesi öncülüğünde karma fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi. Milli Aydın Bankası’nda ’Cumhuriyetin 100. Yılında Efeler’in Aydınlık Yüzü’ adıyla düzenlenen etkinlikte sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, serginin açılış kurdelesini Başkan Atay kesti. Yoğun katılımın olduğu sergi, 3 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

Yerel yöneticilerin görevlerinin aynı zamanda kültür ve sanata da destek olması gerektiğinin altını çizen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yerel yöneticiler olarak, belediye başkanı olarak tüm görevlerimizin başından sizin doğumdan ölüme kadar hayatınızdaki bütün alanlara dokunmak bizim görevimiz. Hayat kalitenizi, yaşam standartlarını yükseltmek, üretim yapmanızı sağlama ve elbette ki sanat ve kültürle de sizleri buluşturmak. Bunları sadece belediye başkanı olarak kültür ve sanatla buluşturmayı tek başınıza yapmak mümkün değil. Bunu sadece gönül veren arkadaşlarımızla bu işin topluma yansımasını sağlayacak anlayışın hayata geçirilmesi gerekiyor. İşte bu sergi de bunun bir örneği. Bu sergi için Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Atay’dan Kuvayi Milliye Müzesi müjdesi

Efeler Belediyesi tarafından alınan ve restorasyonu yapılan Macar ustalarının yaptığı tarihi evde açılacak olan Kuvayi Milliye Müzesi’nin açılışının müjdesini de veren Başkan Atay; “İnanın ki cumhuriyet dönemindeki o ilk yıllarda, ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmış olan efelerimizde çok yaşamını yitirenler olduğu için evler yıkıldığı zaman, buralarda inşaat yapabilecek ne usta ne de erkek bulabilmişiz. Böylece Macaristan’dan ustalar getirmişiz. Bu Köprülü Mahallesi bölgesindeki evlere dikkat ederseniz Macar ustaların yaptığı evleri görebilirsiniz. İşte bunların korunması gerekiyor. Belediye olarak biz de 2 tanesini aldık. Bir tanesini belediyemizi ve Aydınımızı tanıtılmasına yönelik bir ev olarak kullanacağız. Bir tanesini de Kuvayi Milliye’nin topraklarında Kuvayi Milliye Müzesi’ni açacağız. Bunun için aylardan beri çalışıyoruz. Bu işi bilen arkadaşlarımızla büyük bir çalışma içerisindeyiz. Açılışımızı cumhuriyetimizin 100. yılında yapabilmek için çaba sarf ettik. Bazı eserlerin yapımı yetişmedi. Onun için 22 Kasım’da sizlerle müzemizi açacağız. Şimdiden de bunun müjdesini vermiş olayım. Bu sergide emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, Ressam Aycan Ak, Kuratör Yaşar Yiğit ve Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır’a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sergiyi gezen Başkan Atay, emeği geçen herkese teşekkür etti.