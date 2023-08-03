Efeler Belediyesi tarafından İmamköy Mahallesi’nde bulunan mesire alanına yapılan karavan otelin adı meclis kararı ile “Doğa Otel” olarak kabul edildi.

Efeler Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, İmamköy Mahallesi’ne yapılan karavan otelin isminin belirlenmesi görüşüldü.

Belediyeye ait olan alanın yeni bir cazibe merkezi olması için geliştirilen proje çerçevesinde mesire alanına modern görünümlü römork karavanlar ile hayata geçirilecek olan portatif karavan otelin adı, meclis kararı ile belli oldu. Bölgeye yapılacak olan 8 adeta karavan otelin adı oybirliği ile alınan kararın ardından “Doğa Otel” olarak belirlendi.

Karavan otel ile ilgili bilgi veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “İmamköy’deki mesire alanına karavan otel yapacağız. Girişi yapacağımız yer resepsiyon olacak. Projesini çizdirdik. 8 oda olacak, o sabit. 8 tane de bunu römorklar olarak yapacağız. Mesire alanındaki köprüyü de düzelttik. Sıcak su çıkıyor. Oraya da havuz yapıyoruz. Oradaki restoranı da restore edeceğiz. Modern bir hale getireceğiz. Orayı otel olarak işleteceğiz. Aynı zamanda da yerel yemeklerimizin yenileceği bir yer olarak organize edeceğiz” dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 1 Eylül Cuma günü saat 15.00’de tekrar toplanmak üzere meclisi kapattı.