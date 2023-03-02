Deprem bölgesi için dayanışmayı sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda hazırlanan uzun ömürlü gıda ürünleri afetzede vatandaşlara gönderildi.

Deprem bölgesi için dayanışmayı sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda hazırlanan uzun ömürlü gıda ürünleri afetzede vatandaşlara gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Afetin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olan Efeler Belediyesi, bölgeye onlarca tır dolusu acil yardım malzemesinin yanında çok sayıda araç ve personel desteği sağladı. Tüm imkanlarını afetzedeler için seferber eden Başkan Mehmet Fatih Atay, belediyenin kendi arazilerinde yetiştirilen ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlendikten sonra tüketime hazır hale getirilen uzun ömürlü gıda ürünlerini deprem bölgesine gönderdi.

“Elinizi hiç bırakmayacağız”

Fabrikaya giden ve dayanışma sürecinin yeni örneğini yakından takip eden Başkan Atay, burada yaptığı konuşmasında depremzedelere bir kez daha “Yanınızdayım” mesajı verdi. Atay; “Yaralarınızın büyüklüğünü biliyorum. İhtiyaçların en hızlı ve sağlıklı şekilde karşılanması için gece gündüz demeden var olan tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Uzun ömürlü gıdalar, bölgedeki önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Kendi tarlalarımızda yetiştirilen ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda işlenen gıda ürünleri; besleyici ve uzun ömürlü. Felaketin ilk anında söylediğimiz gibi, her anlamda yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Efeler sizin eviniz. 6 Şubat’ta solan çiçeklerin yeniden yeşermesi için elinizi hiç bırakmayacağız” dedi.