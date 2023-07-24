TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için hazırlıklarına devam ederken, yeni sezondaki ilk rakibi Kartal Bulvarspor oldu.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’in kapısından dönen Efeler 09 SFK’da, yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk ve 2. Lig parolasıyla yeni sezona hızlı giriş yapmak isteyen yeşil beyazlıların, ilk rakibi belli oldu. 9-19 Eylül 2023 tarihlerinde başlayacak olan ligin ilk haftasında yeşil beyazlı ekip, deplasmanda İstanbul ekibi Kartal Bulvarspor ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. grup ilk hafta fikstürü ise şu şekilde; Kartal Bulvarspor - Efeler 09 SFK, Hacettepe - 1954 Kelkit Belediyespor, Sapancaspor - Anadolu Üniversitesi, Eynesil Belediyespor - Karşıyaka, Amasyaspor - Elazığspor, Pazarspor - Silifke Belediyespor, Turgutluspor - Ergene Velimeşespor, BAY - Batman Petrolspor.