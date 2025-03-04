Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadınların Vizöründen 21. Yüzyılda Kadın" fotoğraf yarışmasının ödül töreni, Nevzat Biçer Fuaye Alanı’nda gerçekleşti. Dereceye girenlere ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin takdim etti.

Kadınların toplumsal rollerini, verdikleri mücadeleleri ve hayata dair güçlü bakış açılarını sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan yarışmada birincilik ödülünü İstanbul’dan katılan fotoğraf sanatçısı Şule Tezgel kazanırken, ikincilik ödülü Malatya’dan Meral Sağdıç’ın, üçüncülük ödülü ise Aydın’dan Fahriye Genç’in oldu. Mansiyon ödülüne layık görülen isim ise İstanbul’dan Esra Erdöl oldu. Kadınların sesini, çığlıklarını ve umutlarını yansıtan fotoğraflar, izleyenlere derin duygular yaşatırken, jüri tarafından da büyük beğeni topladı.

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 3-9 Mart tarihleri arasında sürecek programın ilk günü büyük bir katılımla gerçekleşti. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda açılan resim sergisi, "Sanat Her Şeye İyi Gelir" platformunun öncülüğünde gün boyu ziyaretçilerini ağırladı. Aynı zamanda park alanında kurulan Kültür, Sanat ve Üretici Kadın Panayırı’nda el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar, atölyeler ve sanatsal etkinlikler büyük ilgi gördü.

Katılımcılar duygusal anlar yaşadı

Kadın Hakları Bando Gösterisi, günün duygusunu katılımcılara müzik eşiğinde yaşattı. Saat 15.30’da başlayan gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Ardından protokol konuşmaları ve "Emeğin ve Gücün Adı Kadın" başlıklı gerçek hayat hikayesinin anlatımıyla program anlamlı bir şekilde devam etti. Derya Ülger’in sunduğu bu etkileyici hikaye, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Etkinliklerin en heyecanla beklenen bölümü ise "Kadın Konulu Fotoğraf Yarışması" ödül töreni oldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin kazananlara ödüllerini takdim etti. Kadınların objektifinden yansıyan güçlü hikayeler ve estetik kareler, sergi alanında ziyaretçilerle buluştu. Efeler’de kadın emeğinin ve sanatının kutlandığı bu özel gün, coşkulu ve anlamlı anlara sahne oldu.