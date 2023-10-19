IHAAW155909-GEN/19-10-2023

- Efeler’in festivali Milli Yas nedeniyle ertelendi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, ilçenin kültürel mirasına katkı sunmak ve sanatsal potansiyelini ileriye taşımak amacıyla düzenlediği Altan Erkekli Film Günleri, Milli Yas nedeniyle ertelendi.

İsrail’in, Filistin’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yaptığı saldırı ile yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edildi. Bu kapsamda Efeler’in ilk film festivali olan ve hâlihazırda devam eden Altan Erkekli Film Günleri’nin, Efeler Belediyesi tarafından ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kararı sosyal medya hesapları ve cep telefonu mesajları ile vatandaşa duyuran belediye, paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Efeler Halkı; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Yas ilan edilmesi dolayısıyla Altan Erkekli Film Günleri’miz ertelenmiştir. 19 Ekim’deki filmler 23 Ekim Pazartesi günü saat 14.00 ve 16.00 seanslarında, 20 Ekim’deki filmler 24 Ekim Salı günü saat 16.00 ve 19.00 seanslarında yayınlanacaktır. 20 Ekim saat 20.00’de Pınarbaşı Mesire Alanı’mızda gerçekleştirmeyi planladığımız "Şifa Niyetine" adlı tiyatro oyunumuz ise 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’ye ertelenmiştir. Önceki biletler geçerlidir”

(OD-Y)

19.10.2023 16:00:24 TSI

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