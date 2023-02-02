Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın tarım projeleri çerçevesinde yetiştirilen ürünler, soğuk havalara karşı özenle korunuyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın tarım projeleri çerçevesinde yetiştirilen ürünler, soğuk havalara karşı özenle korunuyor.

Efeler Belediyesi, Baltaköy Mahallesi’nde kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği enginarları dondurucu soğuktan korumak için çalışmalar gerçekleştirdi. Belediyeye ait Efe Bakkallarda ilçe halkının tüketimine sunulan ve www.efelerpazari.com internet sitesi üzerinden tüm ülkeye ulaştırılan enginarlar, yetiştirildikleri tarlada özenle bakılıyor.

Kadın çalışanlar, Başkan Atay’ın dünya pazarına sunmayı hedeflediği enginarları, soğuk havanın zararlı etkilerinden korumak için, yapraklarını bitkinin çanak enginar çıkarıldığı kafa kısmına tek tek sardı. Türkiye’de en çok Efeler ilçesinde yetiştirilen sağlık deposu enginarların yolculuğu, tarladaki özenli bakımla başlayıp, işlenip değer kazandırılması için sadece kadınların istihdam edildiği belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda devam ediyor.