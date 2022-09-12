Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Efeler Belediyesi’ne ait tarım arazilerini üretime açan Başkan Atay’ın projeleri ile enginardan, şevketi bostan ve domatese kadar çeşitli ürünler yetiştirilip, vatandaşların tüketimine sunuluyor. Bu çerçevede enginar fideleri Tepecik Mahallesi’nde bulunan arazide toprakla buluşturuldu. Dikimi gerçekleştirilen yüksek verimli erkenci olma özelliğine sahip hibrit enginarların Şubat ve Mayıs ayları arasında hasat edilmesi planlanıyor.

Başkan Atay, Efeler’in enginarını dünyaya tanıtmak ve marka haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede geçen sezon hasat edilen enginarlar; tarımsal ürün fabrikasında çalışan kadınların emeği ile; enginar kalbi, yarılmış enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar, doğranmış çanak enginar gibi çeşitli formlarda işlenerek kavanozlanmıştı. Efe Bakkal’da uygun fiyatla ilçe halkının tüketimine sunulan enginarlar, son olarak 91’inci İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından Terra Madre’de görücüye çıkmış, ayrıca ’Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu’ isimli proje çerçevesinde Efeler enginarı yavru vatandaki arazide yetiştirilmek üzere enginar tohumları, fideler ve fabrika için ekipmanlar kardeş şehir Güzelyurt’a gönderilmişti.