Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, özel bireylerin hayat kalitesini artırmaya yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kadıköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Fahrettin Bolyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, 3 Aralık Salı günü saat 15.30’da hizmete açılacak. Dünya Engelliler Günü’nde hizmete girecek olan merkezde, özel bireylerin sosyalleşmesine önemli katkı sağlayacak. 3 bin 595 metrekarelik alanda kurulan merkezde, zihinsel engeli, işitme engeli, görme engeli, ortopedik engeli, dil ve konuşma engeli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi farklı özel ihtiyaçlara sahip vatandaşlar, kendilerine uygun oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyal etkinliklerle yeni bir yaşam fırsatı bulacak. Ayrıca, merkezde yer alan 375 metrekarelik bir alanda, birebir eğitim ve terapi programlarının sunulacağı özel bir bina da yer alacak.

Başkan Yetişkin açılışa vatandaşları davet etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, açılışa tüm Efeler halkını davet ederek “Merkezimizde, çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize özel eğitimler verilecek ve onlara en iyi şekilde destek olacak uzmanlarımızla birlikte çok önemli bir adım atıyoruz. Ayrıca, burada sunulacak ücretsiz kurslarla da hem öğrenmeye devam edecekler hem de toplumsal hayata daha aktif katılacaklar. 3 Aralık Salı günü saat 15.30’da hep birlikte açılışımıza katılmak üzere hepinizi bu özel ve anlamlı güne davet ediyorum. Gelin, birlikte el birliğiyle daha engelsiz Efeler için bir adım daha atarak bu güzel merkezimizi hep birlikte açalım” dedi.