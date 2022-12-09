Zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte ulaşımı güç olan zeytinlik yollarını açmaya başlayan Efeler Belediyesi, vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte ulaşımı güç olan zeytinlik yollarını açmaya başlayan Efeler Belediyesi, vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki mahallelerde bakım gerektiren yolları yenilemeyi sürdürürken, çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşların tarla ve arazilerine giden yollarda da çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle ziyaretlerinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın vatandaşlara verdiği söz üzerine görev alan ekipler, son olarak Kozalaklı Mahallesi’ndeki zeytinlik yollarını ulaşıma açtı. İş makineleri ile yolları açan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla, geçimini zeytincilikle sağlayan vatandaşlar arazilerine daha kolay ulaşabilecek.