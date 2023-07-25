Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde yaptığı çalışmalarla çiftçilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlyasdere, Gölcük ve Konuklu mahallelerinde çalışma başlattı.

Tarım arazilerine ulaşmak için kullandıkları yolların uzun ve bozuk olması nedeniyle rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, konunun çözüme kavuşturulması için Efeler Belediyesi’ne başvurdu. Talebe kayıtsız kalmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yerlerde bozulan yolları tamir etti ve alternatif yollar açtı. Her zaman çiftçinin yanında olacağını bildiren Efeler Belediyesi, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Faaliyetlerden memnun olduğunu ifade eden mahalle sakinleri ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye ekiplerine teşekkür etti.