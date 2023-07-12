Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekipleri yaptığı çalışmalarla üretimi desteklemeyi ve çiftçilerin hayatına dokunmayı sürdürüyor. Eğrikavak Mahallesi sakinlerinin tarım arazilerine gitmek için kullandığı yolda çeşitli nedenlerle bozulmalar meydana geldi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahse konu yolda bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekiplerin özverili faaliyetleri sonucunda yoldaki bozulmalar giderildi. Çalışmalar sayesinde zaman ve yakıttan tasarruf edeceklerini belirten mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.