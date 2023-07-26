Efeler Belediyesi tarafından Işıklı Mahallesi’ndeki tarım arazisinde üretilen domateslerin bu yılki ilk hasadı başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tarımsal üretimi desteklemek ve teşvik etmek için ilçenin bereketli topraklarında üretime devam ediyor. Şevketibostan, enginar, kuşkonmaz, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Işıklı Mahallesi’ndeki 7 dönümlük domates tarlasından ilk mahsulü aldı. Nisan ayında domates tohumlarını toprakla buluşturan işçiler, sepetlerini Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek domateslerle doldurdu.

Hasat edilen domatesler, Efeler Belediyesi’nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek ve Efe Bakkal raflarında vatandaşların tüketimine sunulacak.

Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Başkan Atay, "Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı görev biliyoruz. Halkımıza ve Efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için tarımsal çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.