Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde başlatılan ‘Kardeş Eli Projesi’ sayesinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.

Temel belediyecilik hizmetlerinde rekorlar kıran Başkan Yetişkin, projeleriyle sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Kentte dayanışma köprüleri kurmayı sürdüren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ‘Kardeş Eli’ projesi ile yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturdu. Efeler’in yardımsever vatandaşları öncülüğünde kuru gıdadan, çay ve şekere, sıvı yağdan tatlıya kadar oldukça geniş bir yelpazede hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Proje dolayısıyla oldukça memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkürlerini iletti.

Öte yandan bu özel organizasyona katkıda bulunmak isteyen ilçe sakinleri, Efeler Belediyesi’nin Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı Numara 5’te bulunan hizmet binasında Efe Masa Birimi’ne başvuruda bulunabiliyor.