Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan çeşitli merkezlerde eğitim gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamera karşısına geçerken, Efeler’in çocukları söyledikleri şarkı ve çeşitli oyunlar ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın projeleri arasında yer alan Kitap Kafeler, Gündüz Bakımevleri, Otizm Yaşam Merkezi, Down Kafe, Olimpik Tırmanma Duvarı ile Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nda kamera karşısına geçen farklı yaş gruplarındaki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde keyifli anlara sahne olan bir kutlama videosunda yer aldı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, ellerine ay yıldızlı bayrakları alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk baskılı kıyafetler giyen minikler ‘Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan’ şarkısını söyledi ve çeşitli oyunlar oynadı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımın bir bölümünde belediyenin geçmiş tarihlerde çocuklar için düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine de yer verildi. Çocukların bayram coşkusunu ve mutluluğunu yansıttığı görüntülerin son bölümünde Başkan Atay yaptığı hizmetlere ithafen, “Çocuklarımız için bunlar, geleceğimiz için, hepimiz için” mesajı verdi.