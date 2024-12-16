Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi geçen Pazar günü Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda Efeler’in minikleri için sahneye çıktı. "İnteraktif Oyun Zamanı" isimli gösterimde; dans, müzik, drama ve yarışmalarla çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı ve katılım becerilerini geliştirdi. Salonu dolduran çocuklar, sahneye aktif olarak katıldıkları bu gösteriyle doyasıya eğlendiler.

Günün ikinci etkinliği, "Örümcek Adam: Karlar Ülkesinde" adlı tiyatro oyunu oldu. İki seans halinde sahnelenen bu oyun, masal dünyasından esinlenen hikayesiyle çocukları adeta büyüledi. Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nun her iki seansta da tıklım tıklım dolduğu gözlemlenirken, salonda çocukların neşeli kahkahaları yankılandı. Tiyatro gösterisinde Örümcek Adam ve Karlar Ülkesi karakterlerinin buluştuğu macera dolu sahneler, küçük izleyicilerin ilgisini çekti.

Etkinlikler boyunca aileler de çocuklarıyla birlikte eğlencenin tadını çıkardı.

Efelerli ebeveynler çocuklarının oldukça verimli vakit geçirmesini sağlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve tiyatro oyuncularına teşekkür etti.