Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; bilim meraklılarının özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor. Efeler’in eğitim turizminin başkenti olma hedefine de katkı sunan park, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğrenci ve eğitmeni ağırlamayı sürdürüyor. Parkın yeni ziyaretçileri; Nazilli Cumhuriyet, Çine Hüseyin Özkan ve Efeler Ticaret Odası ilkokullarında eğitim gören öğrenciler oldu. Üç grup halinde parka gelen öğrenciler ve öğretmenleri, parkta bulunan eğitici oyuncaklar hakkında bilgilendirildi. Daha sonra oyuncaklarla oynayan çocuklar, deneyimleyerek ve eğlenerek yeni bilgiler edindi.

Öğrenciler ve öğretmenleri, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı hizmete sunduğu için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.