29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Efeler Belediyesi’nin düzenlediği programla kutlandı. Yürüyüş kortejine katılan binlerce vatandaş kenti kırmızı-beyaza boyadı. Efeler Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak yaptırdığı anıt ise Başkan Atay tarafından açıldı.

Türkiye’nin her yerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yürüyüş Korteji ve 100. Yıl Anıt Heykeli Açılışı’nda da bayram coşkusu doruk noktasına ulaştı. Belediye hizmet binasının önünde toplanan çalışanlar ve binlerce vatandaş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile birlikte anıtın açılacağı Uğur Mumcu Parkı’na yürüdü. Kırmızı-beyaz kıyafetler giyilip Atatürk posterleri ve dev Türk Bayrağı açılan kortej, güzergah boyunca alkışlarla destek aldı. Anıtın bulunduğu alana marşlar ve şarkılar eşliğinde gelindi. Açılış töreninden önce halk oyunları ekibi ile 100’üncü yılı temsilen 100 kadın zeybek gösterisi düzenledi. Coşkunun katlanarak arttığı programda yediden yetmişe her kesimden vatandaşın katılımıyla alan doldu taştı.

“Birlik ve bütünlüğümüz Atatürk’ün önderliğinde cumhuriyetle ölümsüzleştirmiştir”

Konuşmasına, “Ne mutlu ki Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında böylesine coşkulu ve değerli bir kalabalıkla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle başlayan Efeler Belediye Başkanı Atay; “Hem ülkemiz hem de kişisel tarihimiz adına hepimiz için gurur verici bir zamanı yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ulusumuz, birliğini ve bütünlüğünü Cumhuriyet ile ölümsüzleştirmiştir. Cumhuriyet; eşitlik, demokrasi, özgürlük, adalet gibi değerlerle yoğrulmuş, en insancıl rejimdir. Aslında Cumhuriyet sadece bir yönetim şeklinden çok daha fazlasıdır. O bize; aydınlanmayı, kültürü, sanatı, eğitimi ve sahip olduğumuz bütün olumlu değerleri armağan etmiştir” sözleriyle Cumhuriyet’in önemini vurguladı. Atatürk’ün “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi olabilmektir” sözünü hatırlatan Başkan Atay, “Hangi makamda, mevkide olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım bu düşünce doğrultusunda halk ile birlikte halk için çalışmalıyız” dedi.

“Efelerli yurttaşlar olarak cumhuriyete, Atatürk’e ve onun ilkelerine bağlıyız”

100. Yıl Anıt Heykeli’nin açılışıyla sadece bir sanatsal eseri değil Cumhuriyetin 100’üncü yılında Efeler’e her anlamıyla değer ve anlam katacak olan önemli bir yapıyı vatandaşlarla buluşturduklarını sözlerine ekleyen Başkan Atay; “Bu anıt geçmişimizin değerleri ile gelecek hayallerimizi buluşturuyor. Bizler; geçmişiyle gurur duyan, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma yolunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek isteyen, bu yolda durmaksızın ilerleyen ve laik, sosyal hukuk devletini benimseyen Efelerli yurttaşlarız. Cumhuriyet’imizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin birinci görevidir. İşte bu anıt sonsuzluğa uzanan Cumhuriyet sevgimizin en önemli örneklerinden birini oluşturuyor. Gelecek nesillere bu anıtla şunu anlatmak istiyoruz; Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Efeler’de yaşayan yurttaşlar, yani bizler Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve onun ilkelerine bağlı insanlarız. Onların da yıllar sonra ‘Ne mutlu bize ki bu değerlere sahip insanların torunlarıyız’ diye övünmelerini istiyoruz” ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

Açılışı yapılan anıtı, gelecek nesillere ve cumhuriyete sahip çıkan tüm kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Başkan Atay; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kuvayı millîye kahramanlarımızı, ulusal kurtuluş mücadelemizi Cumhuriyet ile taçlandıran ve ona çok farklı alanlarda hizmetlerde bulunan tüm yurttaşlarımı saygı ve sevgiyle anıyorum. Konuşmamı büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Anıtımızı, sizlere, gelecek nesillere ve Cumhuriyet’e sahip çıkan tüm kadınlara armağan ediyorum” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın konuşmasının ardından 100. Yıl Anıt Heykeli’nin açılışı gerçekleştirildi. Milletvekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Efeler halkıyla beraber kurdeleyi kesen Başkan Atay, anıtın üzerindeki örtüyü indirerek vatandaşların beğenisine sundu. Vatandaşların yükselen alkışları ve marşlarla tören sona erdi.