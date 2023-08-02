Aydın’ın en önemli antik kentlerinden biri olan ve Efeler ilçe merkezinde bulunan Tralleis’teki kazı çalışmalarına, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından alınacak karar ile ayni destek sağlanacağı belirtildi.

Efeler Belediyesi meclis kararı ile Tralleis Antik Kenti’nde devam ettirilen kazı ve restorasyon çalışmalarına destek sağlayacak. Ağustos ayı meclis toplantısının birinci oturumunda görüşülen “Tralleis Kazı Başkanı Murat Çekilmez’in dilekçesine istinaden kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardım ile işgücü desteği sağlanması için Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aydın Müze Müdürlüğü ile Efeler Belediyesi arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde Tralleis kazılarına destek sağlanacak” şeklindeki gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. İlgili madde Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. İkinci oturumda alınacak olan karar ile birlikte kazı çalışmalarına destek sağlanacak.

Tralleis kazılarına yapılacak olan desteğin sadece ayni destek olduğunun altını çizen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Ayni olarak destek olacağız nakit para yardımı yapmayacağız. Baştaki konuşmamda o şekildeydi. Bize bir sözleşme getirdiler. Bakanlığın maktu sözleşmesiymiş. O nedenle biz, o maddeleri ekledik. Ancak sadece ayni olarak destek olacağız. Yani ayni yardım yaparak Tralleis’in gezilebilir bir mekana dönüşmesi ve Üçgözler’in etrafının temizlenmesini sağlayacağız. Valilik, Bakanlık ve biz, üçlü bir protokol imzalayacağız. Zaten gündemi komisyona sevk ettik ve kazı başkanı da gelerek sizlere bir sunum yapacak” dedi.